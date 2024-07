Esta entrevista entre María Patiño y Auronplay entra en el top momentos surrealistas de La Velada IV

Si este no es el momento más comentado en las más de siete horas que duró 'La Velada del año 4', se acerca (y mucho). Ya se habló durante horas sobre el momentazo en el que coincidieron el cantante español David Bisbal y el actor Will Smith, pero hubo otros protagonistas, como María Patiño, que fueron 'trending topic' en la red social X, antes conocido como Twitter.

La periodista, que iba a ser co-presentadora junto a la creadora de contenido Marina Rivers, finalmente puso su granito de arena junto al también creador de conocido Yuste, encargados de entrevistar a algunos de los invitados que no participaban en La Velada.

Ya fue comentado el momento de intentar recuperar el micrófono de la mano de El Xokas, todavía lo fue más por la conversación surrealista que tuvo con Auronplay, uno de los 'streamers' más grandes del país.

"¡Te gustan los pies!", le indicó de repente Patiño a Auronplay, perplejo. "¿Cómo que me gustan los pies?", le contestó mirándola a los ojos. Institió hasta tal punto que se sacó el zapato, se cogió del pie y lo acercó al streamer, mientras Yuste no podía contener la carcajada.

"¡María, no, por favor!", gritó Ibai entre risas, pero no había rival que parase a Patiño. "¡Está rojo, le gustan los pies!", terminó de insistir. El extracto del vídeo, republicado por @auronhugs, ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 41.000 'me gusta'.