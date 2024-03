Esta joven cuenta el secreto que le han guardado sus padres hasta ahora

La usuaria de TikTok Hajar, conocida en esta red social como @hajarbrown_, ha contado en un vídeo que se ha enterado ahora de joven de que es una chica de altas capacidades tras una llamada telefónica con su padre.

"Mis padres me han estado ocultando toda la vida que soy de altas capacidades", comienza relatando la joven, antes de ponerse a narrar cómo ha llegado a enterarse de que es así.

"Estaba hablando el otro día con mi padre, le digo que soy más lista que el hambre y me dice que sí. Entonces le respondo que por fin me comenta algo bueno y coge y me cuelga y me llama a los dos minutos", afirma.

En esa segunda llamada, que fue videollamada, comenzó a enseñarle todos los papeles en los que pudo leer que es chica de altas capacidades.

"Le pregunto que por qué no lo había dicho antes y me dice que para que no me flipase", asegura, añadiendo que también tuvieron problemas por el idioma, ya que es una familia extranjera que se mudó a España.

"Me quedó flipando. Eso no significa que sea lista, ya lo sé, pero lo entendí así . Ahora voy a basar toda mi personalidad diciendo que soy chica de altas capacidades", remata irónicamente la joven.