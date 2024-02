Un español se queja de lo que está viendo en las escobas de Alemania

Una de las virtudes fundamentales de la red social de TikTok es que los usuarios acostumbran a compartir y divulgar detalles de cómo son las culturas y el estilo de vida propio de otros países.

Tanto los españoles que se han mudado fuera de España como aquellos extranjeros que han llegado a nuestro país para desarrollar su vida muestran curiosidades de su día a día y destacan lo que más les llama la atención.

Por ejemplo, en las últimas horas se ha hecho viral el vídeo que ha publicado en esta red social el usuario Nadel (@nadeeel), un joven español que viven en Alemania y enseña aspectos de su vida ahí. En esta publicación se ha quejado de un rasgo que tienen los recogedores y las escobas alemanas: son sin palo.

"Te lo juro que cuando llegué a este piso y las vi me dije que querían ahorrar un par de euros y que por eso no habían comprado el palo de la escoba y solo estaba el cepillo. Me dije que ya compraría yo uno y no he visto una escoba con palo en este país y recogedor con palo muy poquitos", explica.

Bromea con que cuando se le caen migas al suelo y las tiene que recoger parece que esté haciendo una prueba del Grand Prix. "No me creo que nadie haya caído en esto", asegura, ironizando con que en Alemania parece que está todo inventado y no.

"Vuelvo a hacer un llamamiento a los emprendedores de objetos de limpieza de España para que traigan una escoba y un recogedor con palo, si no el año que viene tengo que pedir la baja por lumbago", remata.