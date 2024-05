Este es el país en el que pagan hasta un 60% de impuestos y sus habitantes están contentos

Los creadores de contenido Alba y Semi (@albaysemi), una pareja canaria que tiene una cuenta de TikTok que utiliza como vlog de viajes, han subido un vídeo en el que explican cómo son los impuestos en Dinamarca.

Según los tiktokers, en Dinamarca los habitantes pagan entre el 40 y 60% de su sueldo en impuestos, una cifra inusualmente elevada que va destinada a mantener y mejorar los servicios públicos daneses.

Además, Alba ha explicado que cuanto más dinero cobra una persona, mayor es el porcentaje de impuestos que tiene que pagar, lo que hace que "prácticamente el 90% de la población aquí sea de clase media, y que haya muy poca pobreza pero también muy poca riqueza", ha afirmado.

Por su parte, Semi ha puntualizado que los daneses, en general, están satisfechos con destinar un porcentaje alto de su sueldo a impuestos ya que lo ven como una inversión: "Tienen la mentalidad de que están invirtiendo los impuestos".

Al respecto, su compañera ha añadido que justo el hecho de que a los daneses no les importe pagar tanto en tributos porque lo ven como una inversión es uno de los motivos por los que su población casi todos los años queda en todos los rankings como la ciudad europea en la que la gente es más feliz.

Estos datos les han llevado a plantear una reflexión en la red social: "¿Pagar más impuestos te hace más feliz?", han preguntado los creadores de contenido en el título de su video.

"Pero si en Dinamarca no hay corrupción y los impuestos se ven reflejados en todo, claro que no "importa" que te quiten el 40-60% si no pagas locomoción, educación, salud, etc.. y el resto es para comer, lujos, etc", ha sido el comentario con más apoyo.