Una joven explica la extraña patología que sufre: "Soy radioactiva"

La usuaria de TikTok Ara Fiore (@arafiore_) ha compartido en su cuenta de esta red social lo que le han dicho al ir al hospital. El diagnóstico, desde luego, ha sorprendido a muchos usuarios de la red social.

"No me puedo acercar ni a embarazadas ni a niños porque soy radioactiva. Me lo acaban de confirmar en el hospital", comienza diciendo la joven creadora de contenido, que tiene casi 2.000 seguidores en su red social.

Fiore explica las pruebas que ha tenido que hacerse para completar el diagnóstico: "Pues algo parecido a una película de terror porque me han tenido que pinchar entre los dedos de las manos y de los pies".

Concretamente indica que ella padece lipedema y que le han hecho de prueba una linfogamagrafía. "Como mi caso es raro, siempre hay como varios residentes pendientes de qué tengo, qué hay que hacer y yo encantada, si hace falta dono mi cuerpo a la ciencia", llega a decir.

Además, acaba diciendo que sí que le han dolido los pinchazos y que los médicos residentes que la pinchaba la miraban con cara asustada por el dolor. También ha tenido que hacerse un escáner con la postura corporal de las manos arriba en un proceso que ha durado más de cinco horas.

Finalmente, acaba tomándoselo con humor: "No sé el nombre de villana o de superheroína que me pondría o si me saldrá algún superpoder. Igual en el próximo videoclip no me hacen falta efectos especialesgual en el próximo videoclip no me hacen falta efectos especiales y salgo yo ahí haciendo algo radioactivo".