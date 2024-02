Estos dos minutos del Gran Wyoming respondiendo a lo de Ayuso y los ancianos son "oro molido"

El Gran Wyoming ha protagonizado dos minutos que se están compartiendo de forma masiva en las redes sociales gracias a su respuesta a Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que los ancianos "no se salvaban en ningún sitio" para justificar que durante la pandemia no se les trasladase desde las residencias a los hospitales.

"Pensemos un momento en lo que significan esas palabras. La señora Ayuso, que yo sepa, no es internista, ni neumóloga, ni especialista en paliativos. Es más, probablemente sus conocimientos de medicina se limiten a haberse visto todas las temporadas de Médico de Familia", empieza diciendo Wyoming.

"Y, sin embargo, se permite afirmar con total descaro y en sede parlamentaria que los ancianos a los que no se les dio la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la pandemia se iban a morir igual. Eso es tanto como decir que los hospitales no sirven para nada", subraya.

"Más allá de que lo tendría que valorar un médico y no un político, lo cierto es que no todo el mundo mure igual. No es igual morir en un hospital sedado y con cuidados paliativos que en una habitación solo, asustado y entre dolores insoportables. Sí, señora Ayuso, hay muertes mejores y muertes peores porque los ancianos que vivían en esas mismas residencias y disponían de un seguro privado sí fueron trasladados a hospitales", se lamenta el presentador de El Intermedio.

"O los que vivían en una residencia privada. Sí, tuvieron derecho a asistencia sanitaria y no murieron igual. Es más, muchos consiguieron vivir aunque tal vez usted en el fondo tenga razón: iban a morir igual porque estaban condenados a morir al ser acianos, vulnerables o no tener acceso a un seguro privado porque alguien decidió establecer unos protocolos en los que cuales se dictaban que unos tenían derecho a salvarse y otros no", sentencia.

"Ojo, esto no es una opinión mía: el consejero de servicios sociales de su gobierno, Alberto Reyero, denunció su protocolos como inmorales e ilegales. Y las propias actas de la Policía recogen testimonios como el de una directora de residencia que señaló: si hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubeira habido tanto fallecimientos", finaliza.