Évole pone la puntilla ante el último lapsus de Feijóo: "Cuando crees que no puede ir a más..."

Al periodista Jordi Évole le llueven los me gusta con un tuit que ha dejado de madrugada en respuesta al último lapsus de Alberto Núñez Feijóo este viernes durante una jornada marcada por los cierres de campaña.

La previa a la cita de este domingo ha dejado numerosas anécdotas, pero el líder popular ha sido uno de los protagonistas indiscutibles en las redes sociales por sus palabras mientras daba la bienvenida a la jornada de reflexión en A Coruña.

"Hemos llegado al final de la campaña, esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva...", ha asegurado Feijóo. Sin embargo, Huelva está bañada por el Océano Atlántico.

No es la primera vez que Feijóo se confunde con la geografía española. Durante la campaña electoral por las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, primero fue Andalucía cuando estaba en Extremadura. A esto le siguió La Palma cuando estaba en Palma. Y después Barcelona estando en Valencia.

Tras escuchar estas palabras, el periodista no dudó en escribir en Twitter: "¿Puede durar esta campaña una semana más? Cuando crees que no puede ir a más, va Feijóo y se supera". La publicación supera ya los 5.500 me gusta.