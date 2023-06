Una experta en protocolo ve lo que pasa ahí con Feijóo y los reyes: "Ha habido una confusión"

Diana Rubio, doctora en Comunicación y asesora en protocolo, se ha fijado en un detalle que tuvo lugar durante el saludo de las autoridades a los reyes de España y a los monarcas Abdalá II y Rania de Jordania.

El momento en cuestión se produjo cuando le tocó el turno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que presentaron como presidente del Partido Popular. Algo que, según la experta, supone un error de protocolo.

"En el almuerzo en honor a los reyes de Jordania en el Palacio Real, han presentado a Feijóo como presidente del Partido Popular, un error protocolario ya que ese no es un cargo institucional, siendo el de jefe de la oposición, el que debían haber mencionado", ha asegurado Rubio.

La especialista se pregunta que, si Feijóo va como presidente del PP, que no es cargo institucional, "¿por qué han seguido escrupulosamente el art 10 del RD 2099/1983, colocándole donde va el jefe de la oposición?".

"Deberían haber invitado a los otros 'presidentes' de partidos. Sin duda, un debate interesante", reconoce. Una usuaria, en cambio, ha afirmado que Feijóo no es el jefe de la oposición porque "ese reconocimiento -sin reglamento que lo desarrolle- se atribuye, protocolariamente, al presidente del grupo parlamentario más numeroso del Congreso".

Como Feijóo es senador, no le correspondería. Pero Rubio asegura al hilo de eso que "la tradición juega un papel importante": "Mientras no haya un desarrollo normativo al respecto (que considero igualmente importante y necesario), siempre se va a considerar jefe de la oposición, al presidente del PP o al secretario general del PSOE".

Pero la usuaria ha argumentando que "no hay tradición al respecto": "Es la primera vez que el líder del primer partido de la oposición no forma parte de su grupo parlamentario en el Congreso. En mi opinión (profesional), en el caso que has citado, es presidente de su partido político".

"En ese caso, y como presidente de su partido, también deberían haber invitado a los demás presidentes y no ha sido el caso. Ha habido una confusión y debían haber utilizado la otra fórmula. Igualmente, el protocolo cambia y se adapta aunque sea senador y mientras no haya norma", ha insistido Rubio.

La experta ha señalado también otro error que se produjo justo a continuación, cuando presentaron al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como "alcalde en funciones": "Otro error en el besamanos previo al almuerzo en honor a los reyes de Jordania, ha sido al mencionar a Jose Luis Martinez Almeida como alcalde en funciones cuando desde el sábado ya es alcalde en firme de Madrid".