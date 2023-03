Un prestigioso experto dicta sentencia sobre este comentado momento de 'El Hormiguero'

En los últimos días, a raíz del devastador incendio entre las provincias de Castellón y Teruel, está circulando rápidamente en Twitter el vídeo de un invento que se presentó hace unos días en El Hormiguero.

Allí, Pablo Motos presentaba "una solución para los incendios" y su creador hablaba de "un producto que es 100% orgánico, completamente líquido" que le había llevado 15 años crearlo.

Con ello, insistía, podría "crear una extinción directa de incendios o una línea cortafuegos en una zona segura" y que "donde aplicara el producto se mantuviera durante días, meses, hasta que lloviera más de 10 litros por metro cuadrado".

Tras ello, impreganaba un poliespan con ese producto y luego aplicaba sobre él una llama. Así, se veía que el material no ardía. Luego se lavaba con agua y todo desaparecía.

El momento se ha viralizado después de que un usuario de Twitter lo haya subido junto al mensaje: "NO INTERESA. Este inventor mostró su revolucionario líquido ignífugo hace 10 días en el hormiguero, es alucinante. ¿Habéis escuchado que se haya utilizado en el Incendio de Castellón?", preguntó.

"No interesa, 'mejor quemar bosques para placas Solares y molinos de vientos", decía antes de rematar: "Ya debía estarse usando a escala industrial, ya se podía haber sofocado el fuego de Castejon, pero al Gobierno de @sanchezcastejon no le interesa".

Ese mensaje se ha compartido miles de veces, pero Ignacio Villaverde, bombero forestal, ha avisado: "Su intención no es ayudar sino atacar al gobierno a base de bulos y falacias".

"Y ojo, no quiero decir que no funcione. Pero cuando ha tenido que ir al Hormiguero 'a venderlo' me hace desconfiar", ha añadido. Al hilo de ese mensaje, Guillermo Rein, profesor de ciencias del fuego en el Departamento de Ingeniería Mecánica del Imperial College London, ha avisado: "Esto está inventado ya".

"Son pinturas intumescentes. Está por todos lados, para proteger del fuego estructuras de acero y hormigón. Ignacio tiene razón, uno no va a un programa de tele a vender un producto técnico. Si lo hace, es porque que esa audiencia no sabe algo clave…", ha señalado.