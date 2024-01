Explica cómo se organizan en Finlandia para que los niños puedan ir solos al cole: es otro mundo

La creadora de contenido Ana Conrado ha revelado en un vídeo de su perfil de TikTok (@anaaconrado) que en Finlandia, país en el que vive actualmente, los niños tienen el derecho de ir solos al colegio, algo que en otros lugares se mira más con cierta preocupación por la razón de asegurar que no les pasa nada malo.

Todo ha llegado porque contó anteriormente que, por ejemplo, el horario de los niños en el colegio era un día empezar a las diez, otro día acabar a la una de la tarde y entonces los usuarios le han preguntado cómo lo hacen los padres para adaptarse a los horarios de sus hijos.

"´Todos los niños van solos al colegio", ha explicado, matizando que tienen la plaza asegurada en el colegio de su barrio, algo que pasa también en la ciudad. "Los niños que van a tu clase probablemente sean tus vecinos, según la zona y la edad te ponen en una clase para compartir horario y así no vas tan 'solo' al colegio", ha proseguido afirmando.

Además, ha detallado que al todos empezar las clases a las ocho de la mañana, coinciden en el camino y así no van tan solos. También ha puesto varios ejemplos de situaciones sobre qué pasaría si edifican una nueva urbanización a la que llegan nuevas familias con hijos.

En este caso, no se puede edificar antes de comprobar si los niños pueden acudir a la escuela del barrio. Si no tuvieran plaza, no se edifica o se construye un colegio nuevo, según ha contado.

"No pasa nada si van solos, el país es muy seguro, en la ciudad es probable que no vayan andando, si hay un tranvía pues lo cogen, al igual que le bus, tienen que poder ir solos", ha concluido. El vídeo ha alcanzado los 9.500 'me gusta'