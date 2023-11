Un camarero va a recoger una mesa y se queda estupefacto al ver lo que han dejado unos clientes 

La hostelería es una de las profesiones más sacrificadas que existe. Jornadas interminables y muy exigentes y trabajar de cara al público son factores que hacen que los trabajadores del gremio, a veces, estén un poco hartos. Y más cuando se encuentran mesas como estas.

En las últimas horas se ha viralizado una publicación de Soy Camarero, cuenta dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería, en X, antes Twitter, donde ha mostrado lo ingrata que puede ser a veces la profesión de camarero.

"Muchas gracias por su propina, vuelvan pronto", se ha podido leer en el mensaje junto a una foto en la que hay una mesa con unas tazas de café y varios platos. En uno de ellos hay porquería de todo tipo: desde un pañal hasta lo que parecen restos de comida de bebé.

No es la primera vez que desde Soy Camarero denuncian este tipo de comportamientos. Con la pandemia, muchas personas decidieron que era buena idea dejar las mascarillas usadas y ya gastadas dentro de las tazas de café, con todo el riesgo que eso conlleva para los trabajadores.

"Alucinante", "A mí el otro día me dejaron un test covid usado", "Si la gente supiese lo que pensamos y les deseamos los camareros a la gente q deja las mesas así no lo harían NUNCA", "Hay que ser guarro, macho" y "Yo he criado a tres bebés y jamás,pero jamás he dejado un pañal en ningún sitio que no sea un contender. Siempre salía con una bolsa de plástico por si a caso, y en cuanto hallaba un contenedor allí que iba. Un pañal en un plato es la más asquerosa de las indecencias" son algunas de las respuestas que ha recibido la publicación en la red social de Elon Musk.