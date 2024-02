Explica las normas de convivencia de su piso de alquiler: hay cosas que sí y cosas que no

El usuario de TikTok @j.zambrana ha publicado un vídeo enumerando las "normas internas de convivencia en pisos de alquiler compartido", concretamente las de la vivienda donde él tiene arrendada una habitación.

Primero de todo, el tabaco: "Prohibido fumar, entiendo el porqué, pero yo debería poder fumar por lo menos en la ventana. Si el médico me lo receta terapéutico, ¿qué?". En segundo lugar, "no está permitido convivir con animales o plantas".

"Lo de los animales lo entiendo, porque en una habitación de tres metros por cinco no voy a meter a un perrito ni a un gato, pero ¿un pez o un terrario con una iguana? Pero lo que más me extraña es lo de las plantas. ¿Cómo no voy a poder tener un cactus?", ha manifestado.

Asimismo, "por seguridad, no está permitido encender velas o incienso en las habitaciones, ni la utilización de estufas, hornillos u otros electrodomésticos dentro de estas". Tampoco está permitido la celebración de fiestas y "queda prohibida la entrada, el consumo y el tráfico de sustancias ilegales no autorizadas dentro de cualquier estancia de la vivienda" e incluso del edificio.

"¿Hasta dónde me pueden decir a mí lo que puedo hacer en mi habitación? ¿Sabes lo que te quiero decir?", ha preguntado. El joven ha seguido leyendo y ha señalado que "no se puede hacer un uso indebido de los extintores", algo que entiende perfectamente.

"No está permitida la introducción o almacenamiento de cualquier producto inflamable. Yo eso lo agradezco, y respetar los horarios de funcionamiento de la cocina y la lavadora, porque tengo un horario para usarla", ha continuado.

Uso de auriculares para escuchar música, silencio absoluto a partir de las 22:00 horas, "prohibición de la pernoctación de cualquier persona ajena a la vivienda", respeto y orden de las zonas comunes y resto de habitaciones o no almacenar basura son otras de las normas.

Además, los inquilinos no solo tienen el mencionado letrero colgado en su cuarto, sino que cuentan con "carteles colgados por toda la casa" con la frase "si lo rompes lo pagas", algo que no ve justo, ya que, por ejemplo los electrodomésticos, se rompen simplemente por el uso.

Para terminar, ha asegurado que, cuando firmó el contrato, estaba en una situación complicada porque no sabía "dónde meterse" y no había muchas más opciones. "En la cárcel hay menos normas", ha bromeado un usuario de la plataforma de manera jocosa, ya que son muchos los que han alucinado con las reglas.