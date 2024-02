La certera respuesta de Pedro Ruiz a una señora que le llamó "humorista comunista": "Soy algo peor"

El presentador y actor Pedro Ruiz ha provocado numerosas reacciones en Instagram al contar una anécdota que ha vivido en un tren cuando viajaba hacia Madrid.

"Ayer, una muchacha que viajaba conmigo de vuelta a Madrid entró en el baño y dos señoras hablaban de mí. Y la muchacha escuchó que una señora le decía a la otra: 'Es humorista y comunista", empieza diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Lo decía por mí: humorista y comunista", reitera antes de responder: "Pues no, señora, no soy humorista, tampoco soy comunista, ni derechista, ni izquierdista, ni socialista, ni independentista ni nacionalista".

"Soy una cosa peor: soy pesimista. Pesimista vitalista. Ya decía Groucho Marx: mi imagen os la regalo, haced con ella lo que queráis. Y usted, señora, es muy lista pesimista vitalista La perra gorda, para usted", dice lanzando una moneda.

Entre los comentarios, una persona señala: "Brillante y sabio. Lo que hace tener experiencia de la vida. Estas señoras prejuiciosas y con un enorme bagaje de ignorancia y absurdez".

Otro responde: "No sé lo que eres jajajaja pero siempre me gustó el humor que desprendes". Y uno más: "Qué bien hablas Pedro Ruiz, para mí que te he visto actuar muchas veces, en directo varias veces y en televisión, eres el artista más completo del país y el más inteligente, me identifico con todo lo que dices y tu forma de pensar".