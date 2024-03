Explica qué dicen en Finlandia cuando acaban de trabajar y qué significa en español: tiene sentido

El usuario de TikTok Ville Valtonen, un profesor finlandés que habla español, ha explicado lo que dicen en aquel país cuando terminan de trabajar y que, en cierto modo, tiene mucho sentido teniendo en cuenta la cultura y el clima de allí.

En un vídeo subido a esa red social, Valtonen señala: "En Finlandia no decimos: 'Se terminó la jornada laboral, sino que decimos 'päiva on pulkassa".

Eso, según explica, significa en castellano "el día está en el trineo". Según apunta, en finés trineo se dice pulkka y "en el trineo" sería "pulkassa".

@profe_ville tuvo mucho éxito en TikTok hace un tiempo, cuando generó gran cachondeo en España al explicar cómo se dice en su idioma la expresión "admira el árbol".

"¿Cómo se dice árbol en el idioma finlandés y por qué esta palabra ha causado tanta polémica en las redes sociales?", decía antes de entrar en materia.

Según señalaba, árbol se dice "puu", "nada del otro mundo, no es grosero, no es gracioso". Pero, añade, no tienen preposiciones: "Entonces, cuando queremos decir, por ejemplo, admira el árbol', tenemos que declinar la palabra 'árbol', 'puu', y cambia la forma en el caso partitivo: puu-ta".

Así que 'admira el árbol' en finés sería 'ihaile puuta!', que tiene un sonido muy similar a otra expresión muy popular en español pero que, ya sabes, tiene un significado bien distinto.