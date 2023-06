Una farmacéutica confiesa la anécdota más surrealista que vivió mientras trabajaba 

La popular enfermera Elena Monje, conocida por todos como Infarmarte, ha relatado una surrealista anécdota en el podcast No hay remedio, que tiene junto a sus dos compañeros de profesión y creadores de contenido sanitarios Farmacia Enfurecida y Farmacéutico Fernández.

La joven ha contado una historia con una clienta que le ocurrió mientras atendía sola en su farmacia que ha dejado a cuadros tanto al resto de presentadores como a todos los usuarios que la han escuchado.

"Vino una clienta a la farmacia y me dijo que cuando hacía felaciones luego hablaba mal y que no era capaz de articular palabras", ha contado la sanitaria, que ha confesado que su primera reacción fue la de no querer saber más de esa historia.

Sin embargo, según ha proseguido contando y al ver que la clienta le insistía en informarle de su caso, ella acabó por pedirle que le contar más detalles porque sintió la obligación de ayudarla.