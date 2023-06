Una farmacéutica hace frotarse los ojos a muchos al contar lo que le llevó un cliente y lo que pidió

La usuaria de TikTok @its.noeliafarma, una farmacéutica muy popular en esa red social, ha dejado a cuadros a muchos al contar lo que un cliente le llevó al local y la surrealista petición que le hizo.

"Viene una persona y me dice que las gafas que le he vendido están defectuosas. Y yo: ¡Anda! ¡No me digas!. Yo pensando: 'Pues mira, se las llevaría hace poco y se le habrá salido un tornillo o algo de la gafa", empieza relatando.

La farmacéutica subraya que esa persona le llevó allí las gafas, que muestra en el vídeo: "Resulta que la gafa, que tú las ves así, le falta....". Y lo que le falta, como se ve en las imágenes, es ni más ni menos que una patilla.

"¡Pero cómo me traes unas gafas así!", exclama antes de aclarar: "Esta persona no me lo estaba exigiendo, pero lo estaba sugiriendo. Una devolución. Conclusión: que miré cuándo se había llevado las gafas y era en enero".

La mujer acaba preguntando a sus seguidores si piensan que se accedió a la devolución o no.

El vídeo ha generado multitud de reacciones de asombro. Por ejemplo, uno apunta: "Espero que se la hayas cobrado". Otro, irónico, escribe: Lo mismo solo tenía una oreja y ahora le han puesto un implante y se ha dado cuenta que le falta una patilla".

Y otro más: "Yo vi un tío con un hueso de jamón 5J y pidió que le dieran otro porque le salió malo y que lo tuvo que gastar porque no le quedaba otra porque era para un evento".