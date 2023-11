Figo llama "chulito" y "pseudo catalán" a Rufián y éste rompe el contador de me gusta con su réplica

El diputado de ERC Gabriel Rufián y el exfutbolista Luís Figo han protagonizado en el pasado célebres encontronazos en las redes sociales. Y han vuelto a hacerlo este jueves minutos después de que Pedro Sánchez fuese reelegido como presidente del Gobierno.

Todo ha ocurrido a raíz de un momento de la intervención de Rufián en el debate de investidura en el que preguntó a Sánchez: "¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros?".

"¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame", le espetó.

Tras ver ese vídeo, Figo respondió: "Que chulito el pseudo catalán 🤓". Y Rufián ha replicado, superado los 4.000 'me gusta' en menos de una hora, con un enlace a la sección de deudas de la Agencia Tributaria.

Rufián ya dio una respuesta similar hacer unos meses a Figo. En aquel momento, el diputado de ERC subió una foto junto a Pablo Iglesias y el mensaje: "Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?".

Y Figo respondió refiriéndose en inglés a los dos como "Dos tontos muy tontos". Rufián respondió a eso: haciendo alusión a los problemas fiscales que tuvo Figo: "Acuérdate este año de hacer la Declaración, Luis".