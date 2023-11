Furor en las redes por la forma de enseñar los verbos en inglés de este profesor

El aprendizaje en el ciclo de formación primaria es una de las etapas más importantes. Se asientan las bases de los estudios antes de pasar al siguiente nivel. Aprender los verbos en inglés es un proceso por el que todos han pasado cuando eran pequeños y no tan pequeños.

Memorizar una larga lista puede resultar aburrido, pero la divertida forma de enseñar de este profesor ameniza las clases de los alumnos. Casi 30.000 personas han dejado un 'me gusta' en cuestión de horas para dejar claro que están de acuerdo con sus divertidos métodos.

Se llama Álvaro Patón, es un profesor andaluz que actualmente se encuentra dando clases a alumnos de primaria en Canarias y ha publicado en su perfil oficial de TikTok (@alvaropatoon) un vídeo que cuenta ya con casi 400.000 visualizaciones en las que enseñaba de forma divertida a sus alumnos de quinto de primaria los verbos en inglés: "Que tiemble Bad Bunny con mi clase".

Bajo el lema "This is de rap of 5C" (este es el rap de 5C) los alumnos van cantando con ritmo el infinitivo, el pasado simple y el participio pasado de cada verbo como "Be, was, been...".

Internet aplaude los métodos: "Ojalá tuviera un profesor así"

En cuestión de horas el vídeo circulaba por la red de TikTok y se llenó de buenos comentarios aplaudiendo los métodos de enseñanza de Álvaro: "Ojalá tuviera un profesor así".

"Así es como de verdad los niños aprenden, con cosas que les creen curiosidad y les motiven", responde María, un comentario que cuenta con más de 400 me gusta. "Eres el mejor profesor del mundo, ¡ojalá tenerte!" es uno de los comentarios más repetidos.

Este no es el primer vídeo en el que usa sus particulares formas de enseñar a los niños, también declara mensajes emotivos sobre los estudios y la salud mental, como cuando se encontró a un niño de segundo de la E.S.O llorando al haber suspendido un examen: "Le dije que tiene que aprender que cuando te pasa algo malo, debe aprender a hacerlo bien. La clave de la felicidad es controlar tus emociones".