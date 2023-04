Este futbolista remueve conciencias al responder a los que le critican por llevar las uñas pintadas

Se llama Tote Fernández (@totefernandezm) y, además de ser creador de contenido en redes sociales, lleva "desde los cuatro años" jugando al fútbol. Y sí, lleva las uñas pintadas de rosa y a veces usa falda, un estilo que le ha costado, en ocasiones, ser objeto de insultos.

Por eso, este martes ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok hablando, precisamente, de "la masculinidad frágil que existe en el mundo del fútbol", a consecuencia de la expectación que provocó una grabación en la que aparece "debutando en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán".

La publicación ha generado una multitud de comentarios positivos de usuarios que no han dudado en aplaudir la actitud del joven. De hecho, ha recopilado en pocas horas 32.000 'me gusta' y más de 370.000 reproducciones en la plataforma.

"He jugado al fútbol desde los cuatro años. He jugado en la cantera de Real Murcia, en el Elche, en el Cartagena, en el Hércules y en diferentes equipos. Viniendo de Murcia, que es una ciudad no demasiado moderna en lo que a romper estereotipos se refiere, vestir así me ha llevado a recibir bastantes críticas", ha empezado diciendo.

Tras esta alusión a su estilo, el tiktoker ha mostrado una fotografía en la que aparece él apoyado en una especie de autobús rosa, vestido con una falda negra, una blusa rosa y un bolso de Caniche, también rosa, mientras sujeta un palo de algodón de azúcar.

"Hay personas que han jugado conmigo (al fútbol) más de 20 años, y que saben cuál es mi orientación sexual, y, aún así, me tachan de algo que no soy por el hecho de vestirme de esta forma", ha criticado el creador de contenido.

Al hilo del tema, el futbolista ha criticado que en el deporte haya que ser "el más fuerte, el súper masculino, el más rudo" y que nadie puede llevar un complemento de este tipo. Por eso, ha querido aclarar que, "obviamente, tu orientación sexual no determina tu masculinidad, así como tampoco lo hace la ropa".

Para terminar su denuncia, ha deseado, de forma muy jocosa, ver a Cristiano Ronaldo "con los ojos pintados" y vestido con "un crop-top y un bolso de Caniche".