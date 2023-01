Gemma Nierga se planta ante Garriga (Vox) y desmonta su argumento de forma tremenda

Un momento de la entrevista que Gemma Nierga hizo hace unos meses a Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, está moviéndose rápidamente en Twitter después de que una usuaria la haya recuperado ahora, a raíz del nuevo encuentro que ambos han protagonizado en el programa Cafè d'idees, de La 2.

En el momento, la periodista cuestiona por qué Vox no cree que "el colectivo de personas LGTBI se deba proteger especialmente". "Entendemos que hay que proteger a cualquier persona", dice el político. Y Nierga puntualiza: "No, le estoy hablando el colectivo LGTBI".

"Es que no reconozco al colectivo LGTBI. Reconozco a la persona, sea homosexual, heterosexual, lo que sea, pero no colectivo", se defiende el de Vox. Y la presentadora insiste: "Pero cuando le he dicho que han aumentado las agresiones homófobas sí lo reconoce, sí acepta ese dato de los Mossos a un colectivo".

"Sí, sí. Igual que se han incrementado las violaciones, los ataques de violencia intrafamiliar. Eso es una realidad, pero no tiene nada que ver con los colectivos", asegura Garriga. Y es ahí cuando Nierga se planta: "Sí, es un colectivo que ha sido agredido en un porcentaje mucho mayor".

"No, un colectivo no. Personas que han sido agredidas", se defiende el dirigente de Vox. Y la periodista insiste: "¿Y no forman parte de un colectivo?". "No. ¿Por qué hay que colectivizar a las personas?", pregunta Garriga.

Y la periodista es rotunda: "Para defenderlas. Para protegerles". "Eso es un mantra. Eso es falso, es un mantra que ha impuesto la izquierda de que hay que colectivizar a las personas. No, no. Hay que defender a las personas independientemente de lo que piensen y de a qué amen. Es nuestro deber como políticos", razona Garriga.

Pero la presentadora le suelta: "Entonces, ¿por qué no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza? ¿Por qué los trata como colectivo?". Garriga niega la mayor, pero la periodista insiste: "Antes me ha dado datos del colectivo de inmigrantes ilegales".

"Bueno, y antes le he dado el porcentaje de españoles y ahí no estoy colectivizando, estoy hablando de datos estadísticos", argumenta el de Vox. "Entonces cree usted que no me ha hablado del colectivo de inmigrantes ilegales. ¿Por qué no los individualiza y personaliza?", repite Nierga.