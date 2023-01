El indignado aviso de Quique Peinado causa furor en Twitter: lleva 8.300 retuits y subiendo

El periodista Quique Peinado, presentador de Buenismo Bien en la Cadena Ser, ha lanzado un potente mensaje sobre la sanidad pública que está difundiéndose rápidamente en Twitter, donde en menos de un día acumulaba ya 8.300 retuits, 13.500 'me gusta' y más de 530.000 reproducciones.

En esa escena, que ha subido a la red social el usuario @DemasiadoBurdo, Peinado subraya de forma apasionada la sanidad y otros servicios públicos y pide no pagar con médicos y enfermeras el mal funcionamiento.

"La rabia para arriba", pide. "Médicos gilipollas los habrá como los hay en todas las profesiones, porque no vamos a decir que no los haya. Enfermeras y enfermeros seguro que los hay gilipollas como los hay en todas las profesiones, pero normalmente quien tiene la culpa no es el médico o la médica, que bastante tiene con lo que tiene. En general, la rabia para arriba", proclama Peinado.

"En este caso", prosigue el periodista, "la rabia es muy fácilmente encauzable": "No votes a la peña que te está quitando la puta sanidad pública, estés en Madrid, estés en Galicia, estés en la Comunidad Valenciana o donde sea".

"A la peña que te quita la sanidad pública no la votes porque te está quitando la tranquilidad de tu vida. Que tú hoy no la necesitas, pero créeme que la vas a necesitar. Es incuestionable. Porque son los que están defendiendo lo nuestro. Los médicos son nuestros, los bomberos son nuestros, los policías son nuestros, los maestros son nuestros. Son lo nuestro, tío, lo nuestro", continua.

Peinado insiste en que es importante que "lo público es lo de todos y que si pagamos impuestos es para que esos impuestos se destinen lo mejor posible a tener los mejores servicios públicos posibles porque esos son los que nos convierten en un país mínimamente igualitario, tener lo básico cubierto".

El periodista ha deseado que "ojalá tuviéramos más cosas cubiertas, ojalá no tuviéramos que pagar el dinero que pagamos por la vivienda, ojalá no tuviéramos que pagar lo que pagamos por la luz, ojalá que no tuviéramos que pagar por el agua, por mil cosas".

"Pero coño, tener una sanidad pública es básico y es un privilegio que tenemos en España. Un privilegio, un país que se ha organizado bien, y lo estamos perdiendo. De un día para otro, lo estamos perdiendo", ha alertado.