'Gonzo' ve lo que hace Montse Tomé ante la primera pregunta y avisa: "El futuro es prometedor"

El periodista Fernando González, 'Gonzo', se ha mostrado muy irónico al ver la primera respuesta que dio Montse Tomé, seleccionadora de fútbol femenino, ante las preguntas de los periodistas tras conocerse su última lista de convocadas.

"¿Ha hablado usted con las jugadoras para convocarlas y le han dicho que sí están convocables o no?", preguntó una informadora. La entrenadora dijo tajante: "Sí, he hablado con las jugadoras".

"Bueno, todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar", añadió. El problema es que poco después las jugadoras emitieron un comunicado en el que se daba a entender de forma muy clara que no habían hablado con Tomé.

Las internacionales españolas insistieron en su nota en su "voluntad de no ser convocadas por motivos justificados" para la selección femenina de fútbol, horas después de que Tomé anunciara la lista de las 23 jugadoras llamadas para los primeros dos compromisos de la Liga de Naciones.

Las futbolistas señalan que lo expresado en un comunicado anterior "deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación" su "firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados" y que "estas afirmaciones siguen plenamente vigentes".

"La primera respuesta de Montse Tomé como seleccionadora ha sido inventarse unas conversaciones con las jugadoras a las que convoca. El futuro es prometedor. #SeAcabó", ha escrito Gonzo tras ver lo ocurrido.