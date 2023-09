Qué dice el artículo de la FIFA al que se agarran las jugadoras españolas para no ir convocadas

La rebelión y el enfrentamiento en la selección española femenina siguen. La mayor parte de las convocadas por Montse Tomé han respondido reiterando su negativa a acudir a la llamada de 'La Roja'.

Tras insistir en que ya evidenciaron su deseo de no ser convocadas si no suceden los cambios exigidos en su comunicado del viernes, las futbolistas han alegado a última hora del lunes que la convocatoria "no se ha realizado en tiempo ni forma" legales, por lo que la RFEF "no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma".

Después de toda una tarde de consultas legales de urgencia por parte de estas jugadora —alguna de las cuales ni sabía que iba a ser convocada—, se acogen a una norma de la FIFA, en concreto al artículo 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores del máximo estamento mundial del fútbol.

El contenido del artículo 3.2 del Anexo I

La asociación que desee convocar a un jugador deberá hacerlo por escrito al menos 15 días antes del primer día del periodo internacional (v. art. 1, apdo. 4 del anexo 1) en el que se lleven a cabo las actividades del equipo representativo para el que se le necesita.

Las asociaciones que deseen convocar a un jugador para la competición final de un torneo internacional deberán notificarlo por escrito al jugador al menos 15 días antes del comienzo del periodo de liberación correspondiente. Al mismo tiempo, se deberá comunicar por escrito la convocatoria al club del jugador.

Asimismo se aconseja a las asociaciones incluir a la asociación del club en cuestión en la convocatoria. El club deberá confirmar la liberación del jugador dentro de los seis días siguientes.

Ese plazo de 15 días no se habría cumplido si, como afirman algunas jugadoras, no han tenido notificación de que serían convocadas hasta el momento mismo de la rueda de prensa de Tomé.

Inicialmente, el evento, que servía también de presentación de la nueva seleccionadora, se iba a celebrar el viernes por la tarde, pero el mentado comunicado de renuncia de hasta 39 internacionales (casi todas las mundialistas y 'las 15' entre ellas) reventó los planes de la RFEF.

Durante todo el fin de semana y hasta media tarde del lunes, desde Las Rozas se han intentado tender puentes con las jugadoras, y así lo ha querido demostrar Tomé.

Sin embargo, desde la federación aseguran que este artículo no es válido para España y, tal y como apunta El Larguero (Cadena SER) se ha enviado un mensaje directo al grupo de 'rebeldes' de que quien no acuda puede afrontar sanciones.