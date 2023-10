Guillermo Toledo responde al encendido tuit de José Andrés a Belarra diciendo todo esto del cocinero

El cocinero José Andrés se ha convertido en uno de los nombres propios del día en España después de su durísimo mensaje escrito en X, antes Twitter, sobre la ministra de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a cuenta de unas declaraciones sobre Israel.

"Su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás', es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror", respondió la dirigente de Unidas Podemos en la red social de Elon Musk a un mensaje de la Embajada de Israel en España donde se criticaba a algunos miembros del Gobierno por su posición en el conflicto entre Israel y Palestina.

El cocinero José Andrés entró de lleno en la conversación dejando una durísima réplica a Belarra, a la que acusó también de apoyar a Rusia: "Usted como ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos… después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza".

"Al final debemos pedir por la contención de todas las partes… pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores… además usted apoya a Rusia? Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre? Usted es Pro @KremlinRussia_E y Pro Hamas? Usted no me representa a mi ni a España. No merece ser ministra….Presidente @sanchezcastejon debería quitarla de su cargo…", sentenció el Princesa de Asturias de la Concordia por su labor con su ONG, World Central Kitchen.

La reacción de José Andrés no ha caído en saco roto y personas como el actor Guillermo Toledo o el periodista Antón Losada han salido a responderle. Toledo ha sido uno de los más críticos y ha afirmado: "Aquí un cocinero que lleva años haciendo caja con las desgracias ajenas diciendo que una ministra votada por millones de personas "no representa a España" y exigiendo al sionista @sanchezcastejon que la cese de su cargo".

Y ha sentenciado con un: "No te voy a decir lo que eres porque me cierran la cuenta".