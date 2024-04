Ha provocado un aluvión de reacciones por lo que dijo sobre el racismo, pero ahora desvela la verdad

"Los tatuajes negros, utilizar tinta negra para tatuarte es apropiación cultural. Si te quieres tatuar tatúate, pero usa blanco, utiliza otros colores diferentes... pero no utilices tinta negra porque, obviamente, es apropiación cultural", este es uno de los comentarios de la tiktoker @misslihem que se han viralizado y la han hecho recibir mucho odio en redes sociales.

La creadora de contenido ha subido a TikTok una serie de vídeos titulados como "Expresiones racistas que no sabías que son racistas" en los que comenta de manera satírica comportamientos racistas que tiene de forma generalizada la sociedad.

Otras de las situaciones que ha calificado como racistas ha sido el uso de la expresión "Humor negro" o el hecho de que la gente blanca utilice abrigos o chaquetas negras para vestir, ya que según explicaba en el vídeo, al emplear estas prendas, metafóricamente se está usando a las personas negras para resguardarse del frío.

Tras la viralización de este contenido, la influencer ha recibido insultos y vejaciones a través de comentarios en diversas redes sociales, especialmente la plataforma X, lo que la ha obligado a hacer un vídeo donde ha explicado que estas críticas sobre las actitudes racistas son en tono irónico.

"Es humor. Son tonterías. Y claro que lo digo seria a la cámara, porque también soy actriz", ha aclarado la creadora de contenido, quien, además ha añadido que no puede explicarse cómo tanta gente ha podido llegar a creerse que lo que decía era verdad. "No me entra en la cabeza. Es muy fuerte", ha comentado.

Aún así, ha manifestado que toda esta polémica le ha parecido muy divertida, y ha asegurado que pese a no saber ni cómo se le ocurrió la idea de hacer esta serie de vídeos jocosos sobre el racismo, va a seguir explotándola, porque son los usuarios con sentido del humor los que quiere que tener como seguidores.