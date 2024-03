Da su opinión sobre si España es racista tras vivir en tres países y genera un gran debate

La usuaria de TikTok @noritag ha publicado un vídeo opinando sobre si en España hay racismo tras quedar con los "amigos españoles" que tiene Glasgow, ciudad de Escocia, y tras haber vivido en otros tres países.

"Yo he tenido la suerte de poder vivir en tres países diferentes, en España, Francia y Reino Unido. He de decir que el racismo en Reino Unido no es una de las cosas que más me quejo. Cada vez que decía en España que era mitad española mitad marroquí, la gente ponía caras raras", ha relatado la joven.

Aunque tiene orígenes marroquíes, ella ha nacido y se ha criado en España. "Hay tanto racismo allí que al final lo interiorizas", ha asegurado, y "hasta" ella era racista, y este es el ejemplo que ha facilitado: "Cuando ves a alguien que puede ser de cualquier país asiático, siempre decimos que es chino. Es cateto y racista".

"Si tienes amigos árabes, llamarlos 'moro' lo considero un insulto, a no ser que lo tengas como broma entre vosotros. En Francia hay un montón de árabes, no sentía que se me fuera a juzgar y no se me juzgó", ha señalado comparándolo con su país de nacimiento.

No obstante, se siente "afortunada" de haber nacido en un país tan multicultural como España: "Qué maravilla poder decir que tengo dos culturas. No me avergüenzo". A pesar de lo bueno y con todo lo vivido, ha dicho "con la boca grande que España es el país más racista de todos".

Incluso, "la gente en España se intenta apartar cuando va andando por la calle una persona negra", ha criticado, y ha terminado su alegato recordando que la mayoría de españoles tienen "raíces árabes" por todo el tiempo que estos pasaron en la Península.