Habla el dueño del bar de Vigo por el ticket que dio la vuelta a España y explica qué pasó realmente

Desde hace varios días hay un tema recurrente en los medios de toda España: el cobro de un euro más por el concepto "pan" en un bocadillo de tortilla. El cliente al recibir el ticket lo sube a un grupo de Facebook donde la gente comparte contenido relacionado con bares y restaurantes y viene el lío.

"¡Buenas! Mirad bien este ticket. Bocata de tortilla 4 €, y pan 1 €. Por educación pagué y me fui, pero también sé dónde no volver... Tomad nota, ¡manda huevos!", dice el mensaje en cuestión junto a una foto del ticket, cuya cuenta asciende a 7,40 euros.

En los comentarios en la red social de Mark Zuckerberg se pueden leer mensajes del tipo "atraco a mano armada", "porque existe el libre comercio", "falla algo; es un bocadillo de tortilla, no un pincho; como si pido una milanesa, y me cobran la milanesa y además el pan rallado" y por último, un usuario comprensivo comenta que "seguramente fue un error". Y así es.

En una entrevista a Faro de Vigo, el dueño del negocio, Carlos Fragueiro, cuenta que se confundió al darle a la tecla. Este bar ubicado al lado del campo del Celta de Vigo suele vender unos 200 bocadillos en día de partido "y nunca pasó nada".

"Me lié con la máquina", asegura el hostelero al citado medio. Cuenta Marta Clavero, la periodista que firma la noticia, que fue el hijo de Carlos el que llama a la redacción del medio para aclarar el asunto.

"Nos han llamado de muchísimos lugares, hasta desde Santiago y por eso queremos aclarar lo que pasó. Mi padre ya es mayor y este cliente insistió en pedirle el ticket, pero le dio a la tecla que no era", cuenta.

El error viene porque hay una opción para comer de plato en mesa que lleva el costo del pan a mayores, pero ha matizado que en el bar no cobran el pan dos veces si el cliente pide un bocadillo.

También lamentan que el cliente en cuestión no hubiese advertido del error en vez de hacerlo público en Facebook: "Si nos hubiera preguntado, le devolvíamos el euro sin problema, pero yo no me di cuenta del error hasta que mi hijo vio ese comentario que publicó en Facebook, incluso intentamos ponernos en contacto con él para que volviera a por el euro, pero no lo localizamos".

Por último hacen un llamamiento para que esa persona vuelva al local y le devuelvan "el euro de la discordia" y de paso invitarle a otro bocadillo de tortilla.