Se monta una buena después de que una tiktoker cuente lo que le ha pasado en un Mercadona de Cataluña

La tiktoker @marilarat ha montado un lío tremendo en la red social china al contar lo que le ha pasado al ir a hacer al compra en un supermercado de Cataluña. "Ir a un supermercado catalán es una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado", ha avisado.

@marilarat ha explicado que fue a un Mercadona y, al repasar el ticket, descubrió que los nombres de los productos que había comprado estaban en catalán, creando una hilarante confusión con cosas como el gel, que en castellano es lo que se usa para la ducha y en catalán es hielo.

"Vamos a ver si no nos han timado. Yo me quedé muerta. Tú imagínate a mí y de repente leo 'tres gel de no sé qué'. Digo quién coño se ha comprado gel, que salga el que se ha comprado gel que no le vamos a decir nada, pero para qué coño te has comprado gel... y de repente era hielo", ha contado.

"Seguimos leyendo y dice patates de b de moro. Digo qué coño hemos comprado. Claro que b de moro es como lo de la patata, yo qué capullo sé lo que es. Digo pero si esta compra no es nuestra si yo he comprado doritos", ha proseguido.

"Esto es más difícil del chino, parece que estábamos leyendo un jeroglífico", ha dicho después de saber que los pepinillos son cogombres. "Es que fue una detrás de otra", ha señalado al confundir el perejil con el pernil, jamón en catalán.

El vídeo ha generado un importante revuelo y lleva más de 1,5 millones de reproducciones en la TikTok. Además, varios medios de comunicación le han dado difusión en sus portales web.

En los comentarios en la red social china hay una importante variedad de opiniones, estas son algunas de ellas: "Aprendí catalán ya qué he vivido en catalunya por casi dos años, es un idioma muy bonito me encanta ir por la calle y escuchar a las personas hablar", "Jjajja saludó desde Cataluña luego te cuento las fresas como son", "Lo maravilloso de ser bilingüe. Las lenguas no son para mofarse, pertenecen a la cultura y son importantes", "cabe decir que me parece encantador cómo pronuncias en catalán", y "me parto, soy catalana y no me había puesto a pensarlo nunca".