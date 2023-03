Su hermana pierde un euro y la conversación que termina teniendo con su pareja es inexplicable

El perfil de TikTok @por_y_para2 está formado por una pareja que dedica su cuenta a subir vídeos de humor. En este caso, el vídeo empieza con el chico hablando por teléfono disgustado porque su hermana ha perdido una moneda de un euro.

No obstante, no lo desvela hasta casi la mitad de la grabación. Y, cuando le explica a su novia lo que ha ocurrido, esta no da crédito al drama. Aunque le propone una simple y sencilla solución, él sigue sosteniendo que es un problema.

Todo, por supuesto, está preparado, de manera que estos tiktokers se dedican a recrear situaciones absurdas. De esta forma, la publicación ha generado casi dos millones y medio de reproducciones y cerca de 125.000 'me gusta'.

"¿Y ahora qué hacemos? ¿Pero con mi hermana? Pero cómo no tienes más cuidado. ¿Tú sabes el problema en que estamos ahora, mamá? Entonces voy a tener que ir allí, a Badajoz. ¿Dónde ha sido?, empieza señalando él mientras habla por el móvil.

A su lado, su pareja, nerviosa por no saber qué ha ocurrido, no deja de preguntar y de insistir para que le explique por qué está tan preocupado. Después de un minuto y poco de llamada, finalmente cuelga.

Tras terminar desvelando que su hermana ha perdido "un euro" y que no lo encuentra, ella, atónita por la inexplicable reacción de su novio, responde así: "¿Tú me estás vacilando? ¿Vamos a ir a Badajoz a qué? Le haces a tu hermana un bizum de un euro o de cinco euros, no pasa nada".

"¿De que sirve que yo se lo de si ha perdido el suyo?", llega, incluso, a contestar el internauta. Del mismo modo de su pareja, muchos usuarios han terminado riéndose de la extraña situación que han querido recrear.