Una hostelera muestra la "cochinada total" que ha visto en un bar: "Es muy peligroso"

ANDER GILLENEA via AFP via Getty Images

La seguridad alimentaria es uno de los pilares básicos de cualquier negocio de hostelería ya que cualquier intoxicación puede suponer un gran perjuicio tanto para el negocio como para los clientes, que pueden ver afectada su salud.

La cuenta de TikTok La Hostelera Cabreada suele compartir contenido relacionado la hostelería centrado tanto en el cliente como en el dueño del negocio: tiene vídeos sobre pinchar el pan, sobre cómo se deben servir las mesas y hasta cómo debe ir el logo de una copa a la hora de servirlo en la mesa.

Pero sin duda, el vídeo que más está dando que hablar es el que compartió hace unos días donde se puede ver una práctica habitual en algunos bares y restaurantes y que como ella misma ha explicado puede ser "peligrosa".

En un vídeo se puede ver una cámara con hielo donde hay dentro botellas abiertas de todo tipo, desde vino a refrescos. "Hacer esto chicos es una guarrería. Eso es lo peor que yo puedo ver. Coges la botella con la mano, la mano sucia. Pones la botella en todas partes y luego la metes en el hielo. El hielo que le das a los clientes para luego consumir", ha denunciado indignada. Durante la reproducción de la publicación salen varios carteles del tipo: "Cochinada total" y "limpien esa máquina".

En uno de los comentarios un usuario le dice: "Yo lo hice hace mucho se me rompió la botella a descongelar y limpiar casi me echan". A lo que ella responde: "Es muy peligroso, por eso no se hace".