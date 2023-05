El humorista Raúl Pérez imita a Pedrerol vestido y hablando como Leiva, y lo clava 

La humorista Lalachus y el imitador Raúl Pérez estuvieron hace unos días en Ilustres Ignorantes, un programa de debate y burla de Movistar +, donde el cómico se lanzó a parodiar al periodista deportivo Josep Pedrerol vestido y simulando ser Leiva.

El humorista acudió a este espacio televisivo para imitar a José Miguel Conejo Torres, musicalmente conocido como Leiva, de manera que adoptó tanto su manera de hablar como su vestimenta, al tiempo que opinaban de los becarios y sus condiciones, entre otros temas de conversación.

Durante la grabación, el presentador Javier Coronas pidió a Pérez que simulase ser el director de El chiringuito de Jugones: "La gente no sabe, y vais a flipar, que clavas perfectamente la voz de Pedrerol. Igual es mucho pedir que nos hagas una demostración".

"Me da un poco de pereza, pero lo voy a hacer. Me voy a quitar las gafas para hacerlo mejor", respondió el cómico con la personalidad de Leiva. Y así empezó a imitar al periodista: "Tenemos una exclusiva ¿Lo tenemos o no? Porque a veces Pedrerol... hace unas pausas... muy... innecesarias".

"El talento oculto de nuestro 'Leiva'", ha escrito junto al vídeo la cuenta de TikTok de Movistar + (@movistarplus) para revivir uno de los momentos más cómicos de aquel programa de Ilustres Ignorantes.