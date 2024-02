Ibai Llanos cuenta por qué no quiere ir a 'El Hormiguero': "Podía haber ido en varias ocasiones"

Ibai Llanos es el streamer en habla hispana más famoso del mundo. Con 15 millones de seguidores sólo en Twitch, el creador de contenido vasco traspasa fronteras con sus directos, sus veladas de boxeo y sus infinitos proyectos empresariales.

Al ser tan famoso, muchos le preguntan por qué no va a los programas más vistos de la televisión como El Hormiguero, el espacio televisivo de Pablo Motos en las noches de Antena 3.

"Al El Hormiguero podía haber ido en varias ocasiones, el tema es que al ser en Madrid me da pereza y me da un poco de miedo El Hormiguero, me da respeto. Me da un poco de respeto de que hagamos un experimento con Trancas y Barrancas que sea correr en una cinta, me da respeto", ha contado.

Además de El Hormiguero, ha explicado que también le da "respeto" acudir a La Resistencia: primero ir a Madrid y después por no tener cosas importantes que contar. "Hay gente que va a contar que ha sacado un libro, que ha sido campeón del mundo como Ilia Topuria, que he hecho una serie... ¿yo qué coño te cuento?", ha explicado en directo.

Después ha bromeado con la turra que le podría a Pablo Motos hablando de los partidos que tiene su equipo de deportes electrónicos.