Ignatius Farray ve estas palabras de Ayuso con Susanna Griso y le deja una réplica que va camino de récord

El cómico Ignatius Farray ha conseguido uno de los mensajes más compartidos de las últimas horas al compartir en X su respuesta a las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el acuerdo entre Junts y el PSOE en Espejo Público.

"Si normalizas que se deje de atender a 7.000 ancianos que murieron en las residencias sin trasladarlos a un hospital, no me extraña que para mantener ese nivel de distorsión de la realidad y no crearte disonancias cognitivas, confundas una mayoría parlamentaria con una dictadura", ha señalado el tuit.

Ayuso fue entrevistada este jueves en el programa que conduce Susanna Griso y no dudó en cargar contra el acuerdo de investidura de Junts y el PSOE.

"El camino es entrar en una dictadura, han estado con el señuelo de que viene Franco o la ultraderecha, el blanco y negro, el nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura", aseguró.

"Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Los grandes dictadores, a lo largo de la historia, se cuelan a través de los parlamentos", defendió la presidenta de la Comunidad de Madrid.