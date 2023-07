Impacta al mostrar el lujoso baño que tiene en su hotel en Mykonos 

La popular creadora de contenido en Tik Tok Noemi Hopper (@noemihopper), que tiene casi un millón de seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado el baño del hotel en el que se encuentra alojada en la turística isla griega de Mykonos.

"He visto el baño más bonito que he visto en mi vida, si he visto algo cercano a lo que tiene que ser el cielo es esto", comienza diciendo la popular creadora de contenido.

En ese momento cambia la cámara y enfoca al servicio. De primeras hay un sofá´, una mesa y una lujosa lámpara que simula una cadena colgada del techo.

"Me muero. Es que mirar estas piedras, todo azul, esto es una maravilla", asegura, antes de ponerse a recorrer un pasillo del que van saliendo los diferentes baños individuales.

Además, de fondo se escucha una música relajante que complementa a la perfección la intimidad del baño. El vídeo se ha hecho viral y ya lleva miles de reproducciones.