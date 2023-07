Un argentino que vive en Madrid compra comida a punto de caducar por una app y saca una conclusión

El tiktoker argentino Manu Guija (@manuguija), un joven argentino que reside en España, ha elaborado un vídeo que ha publicado en su perfil de la red social en el que valora algunos de los packs de la aplicación Too Good To Go, que vende comida que está a punto de caducar con un precio más bajo.

"Hace unos días me enteré que en España es muy común comprar comida que está a punto de caducar. Existe una aplicación en la que salvas esta comida", comienza diciendo el creador de contenido.

Tal y como muestra, compró tres packs, que tenían un valor original de 34 euros, por 12 euros, es decir, se ahorró 22. Un pack era del Vips de 5 euros, otro de 4,16 del Papizza y un tercero de 2,99 del Carrefour,

Entonces quiso mostrar lo que contenía cada uno e hizo un veredicto. "La cantidad de cosas que hay en el del Carrefour no tienen ningún tipo de sentido", afirma, mientras saca una lechuga, dos yogures Danone, seis yogures de fresa, otros cuatro infantiles yun paquete de comida precocinada que contiene una ensaladilla rusa y una pechuga rellena de jamón y queso.

"Por su parte el del Papizza contiene cinco porciones de pizza", indica. Tras probarla, asegura que "se nota que estuvo en el mostrador un par de horitas".

Finalmente, abre la bolsa del Vips, donde se puede ver que hay una pata y un muslo con arroz, un tomate y un huevo frito. "Es bastante abundante. Muy sabroso", valora el joven argentino.

Al final acaba haciendo un veredicto: "No es la mejor comida del mundo, pero comes bien por 5 euros. Y todo lo de Carrefour caduca en cuatro días, no mañana".