Indignación por lo que se han encontrado muchos en el Metro de Madrid: "No respetáis nada"

dpa/picture alliance via Getty I

Numerosos usuarios del Metro de Madrid se han encontrado en la mañana del martes y del miércoles una sorpresa que no esperaban: una campaña de marketing que ha cambiado el nombre de la línea 10 por la de Stonewashed Blue.

Esto ha supuesto que muchos viajeros se quejen en X, anteriormente Twitter, de lo lioso que puede ser para, por ejemplo, los turistas llegar al Metro de Madrid y toparse con una línea cambiada sin previo aviso.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ante las quejas de los usuarios, Metro de Madrid no ha aclarado aún a qué compañía pertenece la campaña. Lo único que se sabe es que la campaña durará una semana más y estará presente en todos los andenes de la línea 10.

"No se ha cambiado el nombre de las estaciones, se trata de una campaña publicitaria", dicen desde la cuenta de X de Metro a un usuario que ha preguntado por el cambio de nombre.

"Esto es una aberración. Poneis publicidad donde debería ir meridianamente clara la información al usuario. 0 respeto no ya para la gente de Madrid, sino para los turistas que nos visitan. ¿Os habéis puesto en la piel de alguien que quiera usar el metro por primera vez? Increíble!", ha dicho otra usuaria.

El experto en marcas Fernando de Córdoba, autor del libro Los secretos de las marcas, ha comentado en X: "Esto es un atentado a la usabilidad. Y me fastidia que siempre pasa en el transporte público. Nunca verás una autopista cambiando de nombre por patrocinio o con publicidad en las señales. ¿Por qué el usuario de transporte público no merece ese mismo respeto?".

En otro tuit ha añadido: "Yo, a tope con la publicidad que sorprende, que informa, que ayuda a financiar el servicio. Pero con unos límites muy claros: que no invada espacios de información, que no dificulte la experiencia, que no haga molesto el uso del transporte público".