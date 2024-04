Instagram hace cambios y así reaccionan los usuarios

Instagram ha revolucionado a los usuarios con su cambio estético. Ahora, las llamadas historias destacadas de los perfiles son más visuales, han aumentado su tamaño y cambiado de forma a rectangular, ya no son los populares círculos. "Con la nueva actualización de Instagram me entran ganas de quitarlas de mi perfil" ha twitteado un usuario entre otros que no les convence la nueva apariencia.

Este no ha sido el único cambio, la app ha integrado Meta IA en su buscador. Ya no solo se pueden buscan perfiles sino que es un chat con la inteligencia artificial. Tiene un diseño muy intuitivo, parecido al de WhatsApp. Cuando accedes a él envía directamente un mensaje presentándose: "Trátame como tu asistente personal para ayudarte a aprender planificar y conectar".

La tiktoker @dayanechrissel lo pone a prueba preguntando "chismes de celebridades" y en cuestión de segundos le llega la respuesta con diferentes cotilleos. También se pueden soliclitar sugerencias de reels sobre un tema concreto. Todavía esta opción está en periodo de prueba, sólo la tienen algunos usuarios y no es un cambio definitivo según ha informado un portavoz de la entidad a TechCrunch.

Los usuarios han criticado los nuevos contenidos en el apartado de Para ti. Entre ellos, @dayanechrissel en su cuenta de Tiktok: "Me aparecían colaboraciones raras e incluso con páginas que no seguía y no tienen nada que ver." Incluso en el propio vídeo hay comentarios con más de 26 mil likes pidiendo que no usen la app para que quiten la actualización.

La plataforma no parece haber acertado apostando por su diseño más visual a pesar de ser una red social multimedia. Todavía no se sabe si estos cambios llegarán a ser definitivos o si volverá la antigua versión de Instagram que tanto se reclama. Lo que está claro es que no convence a los usuarios y tampoco ha tenido un buen recibimiento por su parte.