Intenta mandar un audio de WhatsApp a su nuera y se lo termina enviado a la ex de su hijo: menudo lío

La usuaria de TikTok @sophkerschena ha publicado la conversación que ha tenido con su exsuegra después de que esta se equivocase y la escribiese a ella en vez de a la actual pareja de su hijo.

"Cuando la exnovia y la actual tienen el mismo nombre pero tu exsuegra no se acostumbra", ha escrito la internauta antes de mostrar el anecdótico y cómico chat de WhatsApp.

El vídeo ha recibido multitud de reacciones de internautas que no han podido evitar mofarse de lo ocurrido. Asimismo, ha recopilado más de 27.000 'me gusta' y cerca de 250.000 reproducciones en la plataforma.

La imagen muestra una conversación de WhatsApp en la que la madre de su expareja le habla de que juega el equipo argentino Club Atlético River Plate y que, en consecuencia, la ciudad es "un caos".

Y así le responde la usuaria tras percatarse de que es un equivocación y de que, obviamente, el mensaje no iba dirigido a ella: "Hola, Caro. ¿Cómo estás? Tanto tiempo... Yo soy Soph la ex de Lucas, no Soph la actual novia. Pero bueno, espero que estén muy bien. ¡Besos!".

Como ambas se llaman igual, al buscar el nombre en la aplicación se equivocó de persona. "El mismo tenía que ser", escribe a continuación la madre, provocando las mofas de los internautas de TikTok.