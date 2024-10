Javier Aroca se corona con tres palabras a quienes no saben que la sanidad se financia con impuestos

El tertuliano Javier Aroca ha tenido la reacción más sonada tras leer la noticia de que la mitad de los españoles no sabe que la sanidad pública se financia con los impuestos.

El llamativo dato sale de la segunda oleada del Barómetro Sanitario, realizado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja que el 49% de la población piensa todavía que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones del colectivo de trabajadores y únicamente un 46,2% sabe que se financia con los impuestos de todas las personas.

Tras leer esos datos, Aroca ha sido demoledor en tres palabras. "Ni la monarquía", ha señalado en un breve mensaje que en apenas 12 superaba ya los 4.000 'me gusta'.

Según el mismo estudio, solo un 1% de los encuestados no sabe los que es un certificado electrónico, y el 56% afirma tener algún certificado electrónico para la realización de trámites con la administración Pública.

Por otro lado, en esta segunda oleada, la encuesta, realizada en julio a 2.607 personas, el 40,1% ha accedido a su historia clínica electrónica, frente al 59,8% de las personas entrevistadas que todavía no ha accedido nunca a la misma: un 34,5% de ellas no sabía que existía esa posibilidad y un 20,1% no sabe o no puede usar Internet.