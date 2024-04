Javier Aroca se lleva miles de 'me gusta' con su breve respuesta a las palabras de José Andrés sobre Israel

El chef José Andrés ha hablado como pocas veces en estos últimos días sobre las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno de Benjamin Netanyahu con sus tropas militares en la Franja de Gaza.

El cocinero español ha sido muy crítico con Israel, después de que el pasado lunes un "error" de gestión del Ejército israelí acabó con un ataque a un convoy de la compañía del asturiano World Central Kitchen.

El chef endureció su opinión sobre la guerra entre Israel y Hamás y aseguró que "esto ya no parece una guerra contra el terrorismo". “Se supone que yo tenía que estar ahí con mis equipos. Pero al final, por diferentes razones, no pude volver a Gaza", explicó a Reuters.

Al ser preguntado por las decisiones del Gobierno de Netanyahu, José Andrés aseguró que "los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían pagar las consecuencias de la guerra". "Este es un principio básico de la humanidad", añadió.

"No se puede destruir todos los edificios. No se puede destruir todos los hospitales y todas las escuelas. No se puede atacar a los trabajadores humanitarios. No se puede apuntar a los niños. No se puede luchar contra las bases de lo que debería defender la humanidad", recriminó.

Pero el tertuliano Javier Aroca no ha dudado en reaccionar a las palabras de José Andrés con un tuit que lleva más de 2.000 me gusta en la red social X.

Aunque el mensaje ha sido escueto, ha querido recordar al chef español desde cuando se lleva viviendo una situación parecida en Gaza, tras decir que "esto ya no parece una guerra contra el terrorismo". "Desde 1948, qué ha parecido", ha señalado.