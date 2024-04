Israel reacciona acorralado entre el ultimátum de EEUU y la "alerta máxima" por amenazas de Irán

Bastaron horas para que Israel moviese ficha. Bastó un toque de atención de Joe Biden a Benjamin Netanyahu, advirtiendo de una posible pérdida del apoyo estadounidense sobre Gaza, para que Jerusalen reaccionase en un doble sentido.

Apenas amanecía el viernes con dos noticias, la apertura de dos nuevos corredores humanitarios hacia la Franja y la destitución de dos altos cargos implicados en la muerte "accidental" de siete trabajadores de World Central Kitchen en la Franja bajo bombas israelíes.

La fotografía de este viernes incluye otro factor, la anunciada y más que previsible "respuesta" de Irán al ataque atribuido a Israel sobre su consulado en Damasco (Siria). Amenazas que alcanzan incluso a EEUU, que no ha dudado en armar al ejército israelí pese a todas las discrepancias existentes.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Israel reacciona doblemente al ultimátum de Biden

Una conversación telefónica de apenas media hora —Jerusalén alarga el cálculo unos minutos— sirvió a Joe Biden para dar un aviso a su (cada vez menos) socio Benjamin Netanyahu. Tras afirmarle que los ataques a personal humanitario son "inaceptables", exigió medidas inmediatas para "abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios". De no hacerlo, el presidente de EEUU adelantaba que su país podría replantearse su política de apoyo en relación a Gaza.

La inmediatez la ha evidenciado este viernes el ejecutivo hebreo con el cese del comandante de apoyo de fuego de la brigada y al jefe de la brigada. Además, han comunicado la amonestación a otros dos comandantes, de la brigada y de la 162ª división, que opera en la zona. Todos ellos, por el "error" de confundir el convoy humanitario con un vehículo de Hamás con supuestos pistoleros. Un "incidente trágico" por el que tuvo que comparecer de urgencia Netanyahu para mostrar sus condolencias y transmitir su pesar, bajo la exigencia mundial de una investigación a fondo independiente.

En respuesta, el ejército ha anunciado sus primeras decisiones, poniendo en valor que "tomamos en serio el grave incidente", mientras desde la sede de la ONU, el embajador israelí Gilad Erdan, culpaba a Hamás por su cínico modus operandi, alegando que su país "nunca ataca a civiles deliberadamente, ni menos a trabajadores humanitarios". Por ello, atribuyó el ataque a "una errónea identificación por la noche en medio de una guerra bajo condiciones muy complicadas". Como decía Netanyahu "estas cosas pasan en la guerra".

Pero la presión internacional no sólo ha provocado algunos ceses militares. También esta jornada Israel ha anunciado una doble nueva vía para el envío de ayuda humanitaria con la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez, ambos en el norte de la Franja. Washington ya ha expresado su "satisfacción", aunque advierte que ahora espera resultados.

En "alerta máxima" por Irán

Los 'gestos' de cara a Gaza coinciden con otro frente que tiene a Israel en "alerta máxima" y "listo para una variedad de escenarios", la anunciada respuesta en forma de ofensiva de Irán. El régimen islámico ya ha dejado claro que se lanzará contra su enemigo a raíz del ataque atribuido a Israel contra el Consulado iraní en Damasco.

El Gobierno hebreo ha movilizado masivamente a sus reservistas, al tiempo que ha cancelado vacaciones y permisos a sus tropas, desplazadas por toda la línea fronteriza y ha puerto en aviso a sus representantes diplomáticos, llegando a cerrar algunas delegaciones. "Sabremos cómo defendernos y actuaremos en consecuencia al simple principio de quien nos haga daño, le haremos daño", dejaba caer Netanyahu ante los crecientes rumores.

A la par, la población hace acopio de viveres por si llega el ataque, entre demandas masivas de transistores, generadores o agua y el miedo de las autoridades de que se produzcan desabastecimientos y hasta una retirada masiva de capital de los bancos.

Irán promete venganza y manda otro aviso a EEUU...

El régimen da por seguro que tomará la iniciativa tras días de amenazas verbales. Este viernes lo ha recordado en el funeral por los siete guardias revolucionarios, entre ellos dos generales, muertos junto a seis ciudadanos sirios en el ataque al consulado. Un homenaje de Estado entre gritos de "muerte" a Israel y a EEUU y más consignas.

Pocas horas después del ataque del lunes, Irán ya clamaba venganza y prometía "enterrar al régimen sionista en Gaza", unas palabras amplificadas bajo el eco del funeral. "Advertimos de que ninguna acción de ningún enemigo contra el sistema sagrado de la República Islámica quedará sin respuesta", ha espetado el general Hosein Salamí.

Varias mujeres lloran junto a los cadáveres de los guardias iraníes muertos en el ataque al Consulado Anadolu via Getty Images

No sólo se dirigía a Netanyahu; En un mensaje por escrito, "la República de Irán ha advertido a los líderes de Estados Unidos que no se dejen arrastrar por la trampa de Netanyahu”, ha anunciado el jefe adjunto del Gabinete del presidente iraní, Mohammad Jamshidi. Una nota con una frase algo más alarmante: "Permanece alejado para que no resultes herido". EEUU se ha limitado a pedir que no ataquen sus instalaciones, ha vuelto a añadir el responsable.

.... Y Hezbolá da por segura la respuesta iraní a Israel

Otro de los actores de este conflicto a gran escala, Hezbolá, no ha querido faltar en el escenario de escalada en la retorica belicista. El grupo islamista chií, radicado en Líbano, habla de un "antes y un después" del ataque al Consulado.

Un "incidente" para llevar una relación ya de por sí crítica desde octubre de 2023 a un "punto de inflexión", como lo ha calificado el líder del grupo considerado terrorista por Israel, Hasán Nasrala.

"Ningún país aguantaría un ataque contra su consulado en otra nación de esta forma, cuando se toca la soberanía de Irán es un asunto por encima de los demás detalles. Por ello, se viene una respuesta y estamos a la espera", ha añadido este viernes.