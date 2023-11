Preguntan a Miguel Rellán si prefiere amnistía o Gobierno PP-Vox y es imposible decir más con menos

El actor Miguel Rellán ha concedido una entrevista a InfoLibre en la que le han preguntado claramente por uno de los temas políticos del día, de la semana, del año y, probablemente, de la década: la amnistía.

A día de hoy parece que Pedro Sánchez será presidente del Gobierno después de tener casi casi lista una Ley de Amnistía con la que pretende obtener el apoyo en la investidura de ERC y de Junts, el partido de Carles Puigdemont.

Preguntado por si prefiere que se lleve a cabo una amnistía a todos los implicados en el 1 de octubre de 2017 o un Gobierno formado por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, el actor ha sido clarísimo.

"Si la alternativa es amnistía, con todos mis recelos, o que gobierne PP y Vox, lo siento: amnistía. Porque PP y Vox han empezado a cogobernar en algunas comunidades y lo primero que han hecho es suprimir alguna función mía", ha dicho Rellán.

Ha añadido que estos partidos "han venido con la censura" algo que ya se conoce "de Franco": "En cuanto viene un dictador, lo primero que prohibe es el teatro, porque es un púlpito laico".

También habló de la amnistía el actor Imanol Arias hace unos días en una entrevista con Boris Izaguirre en Más Vale Tarde. El intérprete que ha dado vida a Antonio Alcántara durante 20 años en Cuéntame contó que él había vivido dos amnistías: la de 1977 y la fiscal.

"He vivido dos amnistías, la del 77. He vivido la amnistía fiscal. Lo que sí creo es que debe tener una motivación. Además hay que intentar explicarla. La gente que lo apoya explicarla bien. Y la gente que no lo apoya explicarlo bien también", afirmó.

Y prosiguió: "No sé si trata tanto de perdonar como de... tiene que haber muchos compromisos para que si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza".