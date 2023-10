La clara respuesta de Imanol Arias cuando le preguntan por la amnistía

El actor Imanol Arias está a punto de cerrar una importante etapa vital debido al fin de Cuéntame, la serie de Televisión Española en la que ha pasado media vida que llega a su fin esta temporada.

Este sábado saldrá en laSexta la entrevista que el intérprete que ha dado vida a Antonio Alcántara ha concedido a Más Vale Tarde edición fin de semana, presentado por Boris Izaguirre y Adela Gómez.

En el avance que han compartido se ha podido ver la opinión de Arias sobre la amnistía, un tema que está encima de la mesa desde antes incluso de que el rey Felipe VI encargase a Pedro Sánchez la tarea de formar gobierno.

"He vivido dos amnistías, la del 77. He vivido la amnistía fiscal. Lo que sí creo es que debe tener una motivación. Además hay que intentar explicarla. La gente que lo apoya explicarla bien. Y la gente que no lo apoya explicarlo bien también", ha empezado diciendo.

"No sé si trata tanto de perdonar como de... tiene que haber muchos compromisos para que si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza", ha comentado sobre la amnistía a los políticos catalanes condenados e implicados en la declaración de independencia de 2017.

En otro corte se ha podido escuchar a Imanol Arias hablar de los problemas que tuvo con Hacienda. Boris Izaguirre le ha comentado que se le acusaba de defraudar más de tres millones de euros y él ha señalado que esos tres millones incluyen todas las multas.

"Mi problema... yo pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde por lo visto. Yo no me considero culpable pero soy responsable", ha afirmado en una charla que se podrá ver este sábado completa.