Jordi Cruz niega categóricamente una extendida leyenda urbana sobre su restaurante: "Es una mentira"

El cocinero Jordi Cruz ha publicado un vídeo en Instagram para resolver una curiosa polémica que rodea a AbAc, su restaurante de tres estrellas Michelín que regenta en Barcelona.

Ha empezado diciendo que él no suele desmentir noticias "porque creo que se puede decir cualquier cosa y que nadie tiene que ofenderse si no es algo que realmente genera un problema".

Aunque esta ocasión, según ha explicado, merece un desmentido. El jurado de MasterChef ha contado que ha leído una "fábula" sobre su restaurante que recorre los mentideros culinarios desde hace tres meses y que le ha llegado por muchas vías.

"Se repite tanto que os la voy a desmentir", ha comentado. La historia dice que llegaron unas chicas a su negocio en una despedida de soltera —o eso dice una de las versiones de la leyenda urbana— y se tomaron tres botellas de vino de 18.000 cada una pensando que eran más baratas.

"Se ve que salí yo con la botella a servirla como si fuese un somelier y yo soy un triste pelagambas. Se dice que lo serví yo, con una sonrisa, claro como era pasta... y que a la hora de pagar la cuenta fliparon porque tenían que pagar 35.000 euros en vino.

En la historia se dice que las chicas no tenían ese dinero: "Se ve que nosotros llamamos a sus papás, a Los Ángeles de Charlie, a El Equipo A, bueno...".

Evidentemente la historia no es cierta. Ha explicado Cruz que su restaurante no tiene botellas de vino tan caras porque lo que se suele hacer es pedir en el momento a bodegas que tienen botellas de reserva y las llevan al restaurante.

"No tenemos vinos de 18.000 euros y en la carta no suele poner N, suele poner euros y solemos tener el criterio como para recomendar, dar explicaciones y garantizar que el cliente no se confunde y pase la mejor experiencia posible en nuestra casa".

"Resumiendo, que es una mentira, una fábula, una leyenda urbana. A la persona que han creado esta historia tan divertida pues nada...", ha dicho en tono de humor el cocinero, que acaba de ser padre y, ha añadido, que no duerme mucho.