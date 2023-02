Jordi Cruz revela lo que hizo Bill Gates en su restaurante: es de ver y no creer

Jordi Cruz es uno de los hosteleros más reconocidos de España. El miembro del jurado de MasterChef (TVE) regenta AbAC, en Barcelona, un restaurante con tres estrellas Michelín que le ha dado muchas alegrías.

El cocinero estuvo hace unos días en Planeta Calleja y contó alguna que otra anécdota relacionada con su negocio. La más llamativa tiene que ver con el magnate y fundador de Microsoft Bill Gates.

Ha revelado Jordi Cruz que el empresario cerró el restaurante para él y para su equipo. Hasta allí se desplazó el magnate acompañado de su séquito, formado por más de 20 personas.

Así se lo contó a Calleja en su programa de Cuatro: "Hay gente que tiene guita que están un poco hartos de todo y lo valoran menos. Hace un tiempo vino Bill Gates al restaurante. Bueno, vino todo el mundo, sus 25 escoltas... Bill cerró el restaurante solo para él y su equipo. Le teníamos preparado lo más grande para comer. ¿Y sabes lo que hizo Bill? Se pidió un refresco de cola light y se fue para el avión".

Después de la anécdota reflexionó: "¿Tú te crees que tienes que cerrar un sitio bonito para venir y tomarte un refresco de cola?".

"Qué fuerte. Me dejas helado", dijo sorprendido Calleja.

El presentador quiso saber si Bill Gates probó algo de la gastronomía española y Jordi Cruz dijo que nada, que "cero". Eso sí, "el equipo se puso las botas".

En el capítulo, donde Jordi Cruz estuvo en Grecia con Jesús Calleja, también hubo tiempo para responder a Ibai Llanos. El creador de contenido estuvo comiendo en el mismo restaurante que Bill Gates y lo grabó todo para su canal de YouTube.

"Nunca había pagado 225 por comer, por persona, y para mí ha merecido mucho la pena”, dijo Ibai entonces tras degustar el menú de Cruz. "Comió y dijo 'se come brutal pero ha parecido caro'. Dijo eso", le comentó Calleja. "Un tío que gana la pasta que gana Ibai Llanos no puede decir eso. Ibai no te parece caro, lo que pasa es que le hablas a gente que no se puede permitir. Mucha gente se lo puede permitir", le respondió el cocinero.