Jordi Cruz reacciona absolutamente rotundo a las comentadas palabras de Samantha Hudson

El presentador Jordi Cruz, recordado por su trabajo en Art Attack, ha reaccionado rotundo como pocas veces a las críticas que está recibiendo la artista Samantha Hudson por unas palabras que pronunció durante una visita a la academia de Operación Triunfo.

"La meritocracia no existe. No al que más se esfuerza mejor le salen las cosas", empezó dejando claro Hudson, que siguió: "Paradójicamente, abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora, aunque sea una triunfadora en fracasar".

"Pero preferí aceptar que podía ser lo peor, todo lo que jamás hubiera querido ser, todo lo que me evitaba darme cuenta de que yo podía ser. Preferí ser todo eso y aceptarlo. A seguir persiguiendo fantasmas a sabiendas de que eso me estaba haciendo daño y me está afectando a nivel personal", remató.

Tras verlo, Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, escribió: "Esta basura de discurso representa a la perfección el modelo de juventud derrotada que busca la izquierda".

"A mis hijos les diré que sean todo lo contrario a lo que representa esta persona", añadió. Y precisamente Jordi Cruz ha reaccionado a ese mensaje: "Ayy Ignacio. Con lo fácil que sería escuchar y entender lo que dice Samantha".

"Ver que hay otras realidades aparte de la tuya. Empatía. Pero nada. Mejor mejor decir que es una basura", ha añadido.