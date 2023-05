Jorge Javier dice que Ayuso ni le gusta le gustará aunque añade un PERO que muchos no esperaban  

Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las protagonistas políticas de la jornada por su entrevista en Hoy por hoy con Àngels Barceló en la SER después de la polémica en los actos del 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid.

El equipo de protocolo de la presidenta de la Comunidad de Madrid impidió al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subir a la tribuna principal del desfile cívico-militar por el día de la región.

Un día después de lo ocurrido, Isabel Díaz Ayuso ha estado con Barceló en la SER y ha dado su versión lo ocurrido. Ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid que el 2-M es un evento de carácter autonómico y que el ministro acudió sin estar invitado y con la intención de "presidirlo".

Todo este rifirrafe ha llegado hasta Jorge Javier Vázquez, que, para sorpresa de muchos ha elogiado que Ayuso se siente este miércoles en los micrófonos de la SER, "territorio enemigo" según el presentador de Sálvame, para hablar de lo sucedido.

"No me gusta @IdiazAyuso ni nunca me gustará. Pero que después del 2 de mayo se siente en @La_SER con @AngelsBarcelo -territorio enemigo- me ha dejado loco. @sanchezcastejon debería hacer lo mismo con otras emisoras", ha escrito Vázquez en la tarde del miércoles.