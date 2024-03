Jorge Javier Vázquez tiene algo que contar a los que dicen que "antes había más libertad" que ahora

Jorge Javier Vázquez ha estado en Special People Club, el podcast de Esty Quesada, conocida como Soy una pringada, en Podimo. Allí, el mítico presentador de Sálvame, Gran Hermano y Supervivientes ha dejado un claro mensaje para a aquellos que dicen que antes, en los 80, había más libertad que ahora.

Ha contado Jorge Javier que cuando era joven se quiso ir de viaje a Cádiz y a Granada "para mariconear" y ha explicado que antes, cuando quería saber dónde había bares a los que poder ir tenía que leer una guía que se llamaba Spartacus en la que salían "todos los sitios gays del mundo".

"Yo no me compraba la guía porque me daba mucha vergüenza. Iba al Corte Inglés y me buscaba Granada y ahí apuntaba en un papelito la dirección del bar de Granada y al llegar a Granada iba yo con mi papelito y si era la calle Garcilaso de la Vega 40 decía el 32 para que la gente no supiera que iba ahí", ha señalado.

"Imagínate cómo era la vida antes. Qué triste. Para que te digan que hay más libertad", ha dicho para todos aquellos que afirman que ahora no se puede decir nada porque te cancelan.

En el mismo podcast, el presentador ha hablado del fin de Sálvame y ha recordado cómo fueron aquellos años tan salvajes de televisión.

"Mi época en Sálvame fue una brutalidad. Yo me siento muy orgulloso. Crear un lenguaje propio, eso fue muy importante. También me pareció muy interesante a nivel técnico. Se rompieron las barreras. El plató era hasta donde llegara el cable", ha explicado Jorge Javier Vázquez.

Pero, ¿cuál ha sido el momento favorito de Vázquez en toda su carrera? Lo tiene claro: "Hubo una noche apoteósica que fue durante la pandemia, la noche de Marta López y el caso Merlos. Es que hay programas que de repente se conjuga todo para que sea mágico. Aquella noche estaba la novia despechada por Marta López era la que estaba con Alfonso Merlos. Se dieron muchas situaciones, tuvo un componente político porque hubo choque de trenes entre gente muy derechona", ha explicado.