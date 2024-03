El alcalde de Sevilla dice que Óscar Puente lo ha bloqueado en X: el ministro lo ve y así reacciona

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha quejado en X, anteriormente Twitter, de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo tiene bloqueado. Algo que ha provocado alboroto en redes por varios motivos.

"Le mandé una carta al ministro para abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías. Y su respuesta es el bloqueo. No me preocupa que me bloquee en la redes, me preocupa que bloquee a Sevilla", ha dicho el alcalde sevillano junto a una captura de pantalla que ha levantado sospechas.

El mensaje ha llamado la atención de propios y extraños porque hay un detalle que chirría: si una persona bloquea a otra no aparece arriba la opción de "seguir". Precisamente por aquí ha ido la respuesta del exalcalde de Valladolid.

"Que yo hubiese bloqueado a este señor es perfectamente creíble. De hecho tengo bloqueados a muchos cargos del PP. Y no pasa nada. Sin embargo no es el caso. Un saludo Alcalde. El viernes me paso por tu tierra. Ya tú sabeh!", ha dicho el ministro en la red social de Elon Musk.