Rifirrafe entre Jorge Javier y el 'número 2' de Ayuso: empieza de broma y la cosa se acaba poniendo seria

La tensión política que se ve día a día en los parlamentos autonómicos y nacional se ha visto ahora reflejada en las redes sociales. Si este miércoles Risto Mejide y Óscar Puente se tiraban los trastos a la cabeza en X ahora le ha tocado el turno a Jorge Javier Vázquez y a Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso.

Todo empezaba a primera hora de la mañana cuando el presentador de Mediaset compartía un vídeo del matinal de Telecinco en el que Eduardo Inda defendía a la presidenta de la Comunidad de Madrid de forma vehemente.

"Me daría mucha pena que Ayuso cayese porque tendrían que chapar @okdiario", ha señalado Vázquez. "Pero hay que tener la cara de hormigón", ha respondido Serrano adjuntando una captura con una noticia en la que se puede leer "La Audiencia Nacional no da la razón a Jorge Javier y ratifica la sanción a Hacienda".

Después de esto, el presentador ha cogido carrerilla y ha respondido a Serrano cargando contra Ayuso y recordando, entre otras cosas, los 7.291 ancianos que fallecieron abandonados en las residencias por los llamados "protocolos de la vergüenza".

"Ay, Alfonso qué casualidad. Quería felicitarte por haber ayudado a descubrir la mierda que está salpicando a tu jefa. Por cierto, habláis de cacerías. Vosotros. Es muy bonito también que los políticos señalen a los ciudadanos", ha dicho el presentador en referencia a su propia experiencia personal.

Después ha ido ya a lo personal: "Perdona por haberte robado este tiempo. Igual estabas comisionando con Quirón". "El inconsciente. Hablo de vosotros y me sale el verbo "robar"", ha añadido.

También ha hablado de su caso personal: "De varias inspecciones que he tenido de la Agencia Tributaria, he perdido cosas. Sí. Otras las he ganado. A ver cómo le va al novio de la señora que pernocta en un piso pagado con el dinero, presuntamente, estafado a los madrileños, entre los que me incluyo".

Por último le ha tocado el turno al Zendal y a las residencias: "Alfonso, cariño, ahora que he cogido carrerilla, dos cosas más. Cuando tu jefa vaya a Catalunya me avisas, que mi madre vive en Badalona, tiene ya unos años y no quiero que sea la 7.292. Y la segunda: cuando te vayas a confesar, no te olvides de hablarte a tu sacerdote del Zendal".

Minutos después de publicar el hilo, ha escrito de nuevo: "Y ahora, @SerranoAlfonso, vamos a jugar a los cromos. A ver cuántos compañeros de tu organización tienen unos igualitos que los míos. Pero actualizados también, ¿eh? Sin trampas. Bueno, deciros a vosotros ‘sin trampas’…".